В Азербайджане чиновнику, нарушившему правила карантина, вынесен строгий выговор

БАКУ/Trend/ - За нарушение правил карантина заведующему Гёкчайским районным отделом образования объявлен строгий выговор.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве образования, заведующий Гёкчайским районным отделом образования Исмаилов Эльнур Сыраджеддин оглу, нарушив правила введенного в стране особого режима карантина, халатно отнесся к принятым постановлениям и приказам. Он, явно нарушив требование о привлечении к работе ограниченного числа сотрудников структурных подразделений по каждому учреждению, определенное приказом министра образования № F-273 от первого июня 2020 года, около 12:00 10 июня организовал заседание с участием руководителей и сотрудников отделов общеобразовательных учреждений в общем количестве порядка 60 человек.

С учетом вышеотмеченных обстоятельств, а также того, что Эльнур Исмаилов не извлек должного урока из предыдущей дисциплинарной меры, за нарушение правил особого режима карантина, введенного на территории Азербайджана с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVİD-19, заведующему Гёкчайским районным отделом образования объявлен строгий выговор с последним предупреждением.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)