Миграционная служба: В Азербайджане продлен срок разрешения на временное проживание иностранцев

БАКУ/Trend/ - Обращения иностранцев, срок пребывания в стране которых завершается до 1 июля, считаются принятыми Государственной миграционной службой, и он будет продлен на 30-60 дней (по желанию), сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственную миграционную службу.

Также обращения иностранцев, срок временного пребывания которых был продлен на 30 дней, который завершится до 1 июля, также считаются принятыми Службой, и срок пребывания этих лиц в стране также будет продлен на 30 дней.

Пребывание иностранцев, срок временного пребывания (с оплатой госпошлины) в стране которых был продлен на 60 дней, считается законным без дополнительной оплаты госпошлины до отмены ограничений, введенных в связи с пересечением государственной границы.

После отмены введенных ограничений на государственной границе у иностранцев будет требоваться, чтобы они в короткое время выехали из страны либо, если есть соответствующие основания, обратились за получением разрешения на временное проживание.

Об этом будет сообщено дополнительно.

Решения о продлении срока временного пребывания не требуется забирать самим. При необходимости их можно получить с сайта Службы https://eservice.migration.gov.az/public/application-track.

Для подробной информации можно обращаться в круглосуточно работающий call-center (012) 919.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)