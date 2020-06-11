Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб при Кабмине проводит брифинг в связи с коронавирусом для представителей СМИ, сообщает в четверг Trend.
В брифинге принимают участие вице-президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии» Эльдар Гаджиев, директор Государственного агентства гражданской авиации при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Ариф Мамедов, заведующая отделом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.
Отметим, что в стране на сегодня выявлены 8 530 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 4 720, скончались 102 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 3 708 человек.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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