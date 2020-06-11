«Последний звонок» в Азербайджане будет отмечаться виртуально (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - «Последний звонок», который должен состояться завтра для учащихся общеобразовательных школ, будет отмечаться виртуально, сообщает в четверг Trend.

На виртуальном "Последнем звонке" сначала будет исполнен государственный гимн Азербайджана. Затем учителя, которые в течение трех месяцев проводили телеуроки, исполнят песню "Мой Азербайджан".

Виртуальный "Последний звонок" можно будет посмотреть 12 июня в 12:30 по телеканалам Mədəniyyət , ARB24, Real TV,на странице минобразования в социальной сети, а также в 12:25 на телеканале İctimai.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса с 3 марта во всех учебных заведениях учебно-воспитальный процесс был приостановлен.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)