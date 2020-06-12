В Баку владелец объекта крупно оштрафован за вырубку деревьев

БАКУ/Trend/ - Жалоба, поступившая в министерство экологии и природных ресурсов о вырубке деревьев по ул. Мазахира Рустамова в Хатаинском районе Баку, была на рассмотрена сотрудниками Госслужбы экологической безопасности, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ходе расследования по указанному адресу выяснилось, что с целью расширения объекта во время строительных работ из легких конструкций был вырублен лох, а также два фруктовых дерева остались внутри строящейся территории.

В отношении владельца объекта Сенана Фатуллаева был составлен протокол по этому факту, и он был оштрафован на 2 800 манатов.

Для прекращения строительных работ с целью сохранения двух фруктовых деревьев, попавших под строительную площадку, было сделано обращение в ИВ Хатаинского района и в Главное управление архитектуры и градостроительства г. Баку.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)