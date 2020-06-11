TƏBİB: Среди членов экипажей, выполняющих чартерные рейсы, нет случаев инфицирования
БАКУ/Trend/ - Среди членов экипажей, выполняющих чартерные рейсы в Азербайджан, нет случаев инфицирования.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, передает в четверг Trend.
Она добавила, что люди стали чаще носить медицинские маски.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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