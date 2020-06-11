О порядке изоляции пассажира, у которого во время полета будут обнаружены признаки COVID-19 - новое правило AZAL

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разработаны новые правила пассажирских перевозок, которые будут выполняться в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии", согласно этим правилам, в случае, если во время полета у какого-либо из пассажиров будут обнаружены признаки заболевания COVID-19, то с целью минимизации его контакта с другими пассажирами, он будет изолирован в заднюю часть салона самолета. Для ухода за ним будет предоставлен отдельный бортпроводник.

Также в соответствии с новыми правилами определено следующее:

- при входе в самолет экипаж предложит пассажирам набор средств индивидуальной защиты – медицинские маски, одноразовые перчатки, а также дезинфицирующий гель (санитайзер);

- ходить по салону во время полета не допускается, за исключением случаев посещения туалетных кабин;

- в целях минимизации контактов с экипажем во время полета пассажирам будет предложено бортовое питание в герметичной упаковке, одноразовые столовые приборы. Пассажирам бизнес- и ВИП-классов будут предлагаться карты с заранее установленными четырьмя видами питания, которое также подадут в герметичной упаковке. В период пандемии пассажирам не будут выдаваться подушки, пледы, планшеты и другие аксессуары, за исключением одноразовых наушников.