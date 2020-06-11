Авиакомпании ряда стран хотят возобновить полеты в Азербайджан

БАКУ/Trend - Авиакомпании Турции, Венгрии, Казахстана и России хотят возобновить полеты в Азербайджан.

Как сообщает Trend, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал директор Государственного агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Ариф Мамедов.

Он отметил, что в последние дни число зараженных коронавирусом увеличилось: "Во время авиаперевозок люди длительное время находятся в закрытом пространстве. При этом самолет пролетает над территорией нескольких стран и приземляется в другой стране. Разработанные правила направлены на защиту здоровья пассажиров. Они также разработаны с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации и других организаций. Разработаны временные правила в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации от 27 мая. Мы уже получили информацию, что Кабинет министров утвердил эти правила".