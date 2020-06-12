В Баку значительно сократилось число случаев солнечного удара - Институт географии

БАКУ/Trend/ - Несмотря на увеличение количества аномально жарких дней в Баку, случаи солнечного удара значительно снизилась.

Об этом сказал Trend директор Института географии НАНА, академик Рамиз Мамедов.

По его словам, во время экстремальной жары после 2006 года число солнечных ударов среди населения значительно уменьшилось по сравнению с предыдущим периодом (1995-2005 годы) за счет публикации медицинских метеорологических предупреждений.

"Например, в 2005 году количество дней, когда температура воздуха была выше 35 градусов, равнялась 17, а количество солнечных ударов - 230. А в 2010 году за 44 дня - 160, в 2014 году за 20 дней - 47 соответственно", - сказал он.

Мамедов добавил, что в последние десятилетия в Баку ежегодно наблюдаются волны горячего воздуха. Самая сильная горячая волна в Баку была зарегистрирована в 2010 году.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Гюнель Зейналова)