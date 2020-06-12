В отдельные дни лета в Азербайджане ожидается аномальная жара

БАКУ/Trend/ - Не исключено, что в отдельные дни этого летнего периода в Азербайджане будет аномальная жара.

Об этом сказал в пятницу Trend главный гидролог Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.

По его словам, обычно аномальная жара в летний период наблюдаются в отдельные дни июля и августа: "Статистические данные также показывают, что в прошлом непрерывные аномально жаркие дни продолжались 1-2 дня, но в последние годы такие дни наблюдались непрерывно до 1 недели. А это значит, что температура воздуха растет с каждым годом", - сказал он.

Вердиев добавил, что увеличилось количество дней, когда в Баку и на Абшеронском полуострове регистрируется температура выше 35 градусов тепла.

Специалист связал это с изменением климата: "Последние данные показывают, что июль и август - самые жаркие летние месяцы в Азербайджане. Самая высокая температура в Баку в летние месяцы была зарегистрирована четвертого августа 2015 года - 41,2 градуса, девятого августа 2017 года - 42,6 градуса и первого июля 2018 года - 42,7 градуса".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Гюнель Зейналова)