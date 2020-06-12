В Баку сменили школы свыше 23 тыс учащихся
БАКУ/Trend/ - В этом году посредством электронной системы школы сменили 23 589 учащихся, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Управление образования по г. Баку.
В этом учебном году в 268 общеобразовательных учреждениях функционировало 983 подготовительные группы, которые посещали 25 832 ребенка.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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