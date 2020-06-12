В Азербайджане поселку Бабек присвоен статус города

БАКУ/Trend/ - На сегодняшнем заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламента) обсуждался законопроект о частичном изменении административно-территориального разделения Бабекского района Нахчыванской АР, сообщает в пятницу Trend.

Согласно законопроекту, в административно-территориальное разделение Бабекского района вносятся нижеследующие изменения:

1. Поселку Бабек Нахчыванской АР присваивается статус города. Бабекский поселковый административно-территориальный округ будет считаться Бабекским городским административно-территориальным округом.

2. Селу Джахри, входящему в состав сельского административно-территориального округа Джахри, присваивается статус поселка. Сельский административно-территориальный округ Джахри будет считаться поселковым административно-территориальным округом Джахри.

3. Селу Неграм, входящему в состав сельского административно-территориального округа, присваивается статус поселка. Сельский административно-территориальный округ Неграм будет считаться поселковым административно-территориальным округом Неграм.

Данные изменения после обсуждений были вынесены на голосование и приняты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)