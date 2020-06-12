Этап "Формулы-1" 2020 года в Азербайджане откладывается

БАКУ/ Trend - Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Азербайджане не состоится в 2020 году, сообщает Trend со ссылкой на операционную компанию Baku City Circuit (BCC).

Как сообщили в операционной компании, решение об отмене пятого по счету гоночного уик-энда Формулы 1 в Баку было принято после долгих обсуждений с правительством Азербайджанской Республики, а также руководством "Формулы 1" и Международной автомобильной федерацией (FIA). Данное решение принято в связи с продолжающимся глобальным распространением COVID-19 и основывается на экспертных рекомендациях, предоставленных соответствующими государственными органами:

"Компания Baku City Circuit сожалеет о принятии данного решения, но, ставя во главу угла здоровье и благополучие азербайджанского народа, а также всех болельщиков Ф1, сотрудников и участников чемпионата, считает отмену гонки целесообразной.

Сохраняющаяся неопределенность, вызванная пандемией коронавируса, означает, что компания-промоутер не сможет гарантировать своевременное строительство трека на центральных улицах Баку, тогда как любая попытка организовать гоночный этап сопряженна с риском причинения вреда жизни или здоровью персоналу компании Baku City Circuit и подрядных компаний, вовлеченных в строительные работы. Кроме того, превентивные меры, направленные странами всего мира на сдерживание глобального распространения COVID-19, оказывают влияние на трансграничные перемещения, и еще больше снижают шансы на проведение гоночного уик-энда в Баку в этом году. Поэтому у нас не осталось иного выбора, кроме как отменить Гран-при Азербайджана Формулы 1 в сезоне 2020 года".

Согласно сообщению, все билеты, купленные на FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX 2020, будут считаться действительными в будущем. Желающие вернуть стоимость купленных билетов, могут обратиться в компанию Baku City Circuit, направив электронное письмо на адрес: bilet@bakugp.az

В связи со сложившейся форс-мажорной ситуацией, ни компания Baku City Circuit, ни Азербайджан как принимающая сторона не понесут какие-либо потери в следствии отмены Гран При Азербайджана в календаре 2020 года. Взнос за проведение гонки будет перенесен на следующий год.

"Мы благодарим всех болельщиков, участников и партнеров Гран При Азербайджана за ваше понимание и с нетерпением ждем возможности, когда сможем поприветствовать вас в Баку в 2021 году", - сказано в сообщении Baku City Circuit.