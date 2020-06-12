БАКУ/Trend/ - Проведение приемных экзаменов в вузы Азербайджана планируется начать с конца июля.

Об этом сказал зампред Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Бахрам Халилов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, назначение экзаменационных дат зависит от условий, связанных с пандемией.

Он отметил, что уже более 10 тысяч суббакалавров прошли регистрацию для поступления в вузы. Из них заявления подтвердили 8 тысяч человек.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)