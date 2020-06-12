Число новорожденных мальчиков в Азербайджане превышает число девочек

БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджане родились 912 близнецов, 30 - троен.

Как сообщили в пятницу Trend в Госкомстате, этот показатель составил 10,6 на каждую 1000 человек населения.

Согласно предварительной информации, в январе-апреле этого года районными (городскими) отделами регистрации министерства юстиции были зарегистрированы 34 749 новорожденных, из которых 53,1 процента - мальчики, 46,9 процента - девочки.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)