Число новорожденных мальчиков в Азербайджане превышает число девочек
БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджане родились 912 близнецов, 30 - троен.
Как сообщили в пятницу Trend в Госкомстате, этот показатель составил 10,6 на каждую 1000 человек населения.
Согласно предварительной информации, в январе-апреле этого года районными (городскими) отделами регистрации министерства юстиции были зарегистрированы 34 749 новорожденных, из которых 53,1 процента - мальчики, 46,9 процента - девочки.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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