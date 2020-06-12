В этом учебном году в Баку созданы еще 358 классов с тематическим уклоном
БАКУ /Trend/ - В этом учебном году в 163 школах Баку были созданы еще 358 классов с тематическим уклоном, сообщили в пятницу Trend в Управлении образования города Баку.
В Управлении отметили, что создание таких классов служит повышению качества общего образования.
Также, согласно информации, в четырех общеобразовательных учреждениях Баку в этом учебном году к инклюзивному образованию были привлечены 60 человек.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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