"Азербайджанские железные дороги" о системе кондиционирования в поездах

БАКУ /Trend/ - В связи с функционированием кондиционеров в железнодорожных поездах никаких ограничений нет.

Об этом в пятницу сказали Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

"Система кондиционирования в электричках, курсирующих по Абшеронской кольцевой железной дороге, включается в соответствии с погодными условиями. А что касается ограничения работы системы кондиционирования в поездах, то в связи с этим в ЗАО от соответствующих структур каких-либо рекомендаций не поступало", - сказали в ведомстве.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)