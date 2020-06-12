"Азербайджанские железные дороги" о системе кондиционирования в поездах
БАКУ /Trend/ - В связи с функционированием кондиционеров в железнодорожных поездах никаких ограничений нет.
Об этом в пятницу сказали Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
"Система кондиционирования в электричках, курсирующих по Абшеронской кольцевой железной дороге, включается в соответствии с погодными условиями. А что касается ограничения работы системы кондиционирования в поездах, то в связи с этим в ЗАО от соответствующих структур каких-либо рекомендаций не поступало", - сказали в ведомстве.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)
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