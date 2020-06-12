Оглашена статистика по приему на работу в общеобразовательные школы Баку

БАКУ/Trend/ - В 2019-2020 учебном году по итогам конкурсов в связи с приемом на работу в общеобразовательные школы, находящиеся в подчинении Управления образования города Баку, 54 человека были приняты на работу в должности замдиректора по учебно-воспитательной работе, а 29 человек - замдиректора по воспитательной работе приняты на работу, а также 19 человек - замдиректора по хозяйственным делам.

Как сообщили в пятницу Trend в Управлении образования города Баку, 27 человек были приняты на работу в должности психолога, 29 - библиотекаря, 12 - руководителя по допризывной подготовке, 19 - руководителя детского объединения, 175 - лаборанта.

На вышеуказанные должности в целом было принято 364 человека.

Контракты с 1004 сотрудниками общеобразовательных учебных заведений при Управлении, которые достигли возрастного предела работы, были продлены до конца этого учебного года.

В рамках конкурсов и собеседования министерством образования на работу были приняты 993 человека.

Из них 414 человек - в результате приема учителей на работу по бессрочному контракту, 319 - по итогам конкурса по заключению бессрочных договоров с учителями, которые ранее работали на основании срочных, а 260 - учителей, работающих на основании срочного контракта, по итогам конкурса по смене места работы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)