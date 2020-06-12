Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг (Прямая трансляция)

БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб при Кабмине проводит брифинг в связи с коронавирусом, сообщает в пятницу Trend.

В брифинге принимают участие начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД полковник полиции Кямран Алиев, глава рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Васиф Исаев, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев и руководитель аппарата главы исполнительной власти города Баку Эльгин Габибуллаев.

Отметим, что в стране на сегодня выявлены 8 882 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 4 930, скончались 108 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 3 844 человек.

(Текст: Турал Гараджаев)