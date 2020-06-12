В Азербайджане выявлены 336 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 183, скончались 5 человек - Оперативный штаб
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены 336 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 183, скончались 5 человек
Об этом в пятницу сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.
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В Азербайджане выявлены 336 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 183, скончались 5 человек - Оперативный штаб
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