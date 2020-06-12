Хорошая новость для граждан от Aptekonline.az в дни строгого карантинного режима
БАКУ/Trend - В связи с объявленным в Азербайджане 14-15 июня 2020 года строгим карантинным режимом служба aptekonline.az будет в услугах населения с усиленным рабочим режимом. Служба активно и на широкой территории будет продолжать свою деятельность ради здоровья граждан.
В тот период, когда у граждан не будет возможности покидать дома, служба aptekonline.az поможет людям обеспечить все необходимые нужды из аптеки. Заказ можно осуществить через сайт и мобильное приложение aptekonline.az, или обратившись на номер *7700. Функции онлайн-заказа, онлайн платежа, а также служба бесплатной доставки, в безопасной и быстрой форме обеспечат комфорт населения.
Aptekonline.az будет осуществлять бесплатную доставаку 24 часа в городах со строгим карантинным режимом: Баку, Сумгаит, Гянджа, Ленкорань, Сальян, Евлах, Кюрдамир и в Апшеронском районе.
Aptekonline.az являющаяся инновационным проектом “AzeriMed MMC”, присоединившись к лозунгу “Оставайся дома”, гордится служить ради здоровья народа.
Мобильное приложение: https://aptekonline.az/qr
Контакт: *7700
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