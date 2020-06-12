Злоупотребляющие разрешениями граждане будут удалены из системы и оштрафованы - Оперативный штаб

БАКУ/Trend/ - В дни ужесточенного карантинного режима 14-16 июня сотрудники работающих в эти дни государственных и частных структур смогут получить разрешение на портале icaze.gov.az.

Об этом сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что согласно текущей информации, получено разрешение для 210 тысяч сотрудников: «Структуры, которым разрешено работать, должны привлекать по возможности максимально малое число сотрудников».

По его словам, если сотрудники, получившие разрешения на работу, будут использовать предоставленную возможность не по прямому назначению, то их имена будут удалены из системы, и в их отношении применены штрафы: «Поэтому лица, получающие разрешения, должны быть внимательны».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)