Кямран Алиев: На этой неделе разрешения на период ужесточенного режима карантина выданы большему количеству людей

БАКУ /Trend/ - На период ужесточенного режима карантина на этой неделе разрешения выданы большему количеству людей, чем на прошлой неделе.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД полковник полиции Кямран Алиев.

По его словам, также должны пройти соответствующую регистрацию автомобили лиц, которым разрешено передвижение в этот период.

"Этим лицам запрещено перевозить в указанный период на личном транспорте членов семей или других людей, если у этих пассажиров нет разрешения на передвижение. Те, кому разрешено передвижение в этот период, могут использовать личный транспорт только для того, чтобы приезжать на работу. Просим граждан строго соблюдать требования ужесточенного режима карантина", - сказал Алиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)