Достаточное количество людей скрывает наличие у себя коронавируса - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Достаточное количество людей скрывает наличие у себя коронавируса, занимаясь самолечением в домашних условиях.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказал глава рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Васиф Исаев.

По его словам, скрывать заболевание не лучшее решение, и это может привести к ухудшению ситуации.

Напомним, что ужесточенный карантинный режим будет введен с 00:00 часов 14 июня по 06:00 часов 16 июня на территориях гг. Баку, Гянджа, Лянкяран и Сумгайыт, а также Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)