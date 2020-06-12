TƏBİB: Результаты тестов на коронавирус оглашаются в среднем в течение одного дня
БАКУ /Trend/ - Результаты тестов на коронавирус предоставляются в среднем в течение одного дня.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказал глава рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Васиф Исаев, сообщает в пятницу Trend.
По его словам, диагноз коронавируса ставится методом ПЦР-тестов.
"Результаты тестов становятся известны в течение шести часов, но из-за того, что внесение результата в систему требует определенного времени, оглашение результата может запоздать", - сказал Исаев.
Он добавил, что в случае роста числа инфицированных, режим особого карантина может быть продлен.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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