TƏBİB: Результаты тестов на коронавирус оглашаются в среднем в течение одного дня

БАКУ /Trend/ - Результаты тестов на коронавирус предоставляются в среднем в течение одного дня.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказал глава рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Васиф Исаев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, диагноз коронавируса ставится методом ПЦР-тестов.

"Результаты тестов становятся известны в течение шести часов, но из-за того, что внесение результата в систему требует определенного времени, оглашение результата может запоздать", - сказал Исаев.

Он добавил, что в случае роста числа инфицированных, режим особого карантина может быть продлен.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)