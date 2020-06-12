Рост числа больных коронавирусом может привести к трудностям в связи с лечением в стационаре - TƏBİB
БАКУ /Trend/ - По мере роста числа инфицированных коронавирусом могут возникнуть трудности в связи с лечением в стационаре.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Васиф Исаев, передает в пятницу Trend.
"Рост числа больных может привести к переполнению больниц и увеличению числа летальных исходов. Граждане должны серьезно отнестись к этому заболеванию, соблюдать установленные требования", - сказал он.
(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)
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