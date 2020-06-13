AZAL: Пассажиры отмененных рейсов Баку-Нахчыван-Баку могут обменять билеты или вернуть деньги

БАКУ/ Trend - Авиакомпания AZAL повторно обращается к пассажирам, имеющим билеты на рейсы Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку, но не сумевшим ими воспользоваться из-за приостановления полетов в условиях карантина, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Данные пассажиры могут бесплатно обменять отмененные билеты на новые даты рейсов с 7 июля включительно.

В случае отказа от выполнения рейса деньги за билет этим пассажирам будут возвращены в полном объеме.

Деньги за старые билеты Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку пассажиры могут получить, обратившись в специальный офис авиакомпании по адресу: ул. Низами, 126 А.

Для оформления нового билета этим пассажирам необходимо обратиться в службу поддержки авиакомпании по электронной почте callcenter@azal.az или по телефонам +99412 4934004, 99412 4937121, +99412 5988880.

Напомним, что с 18 июня AZAL возобновляет рейсы Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку. Полеты будут совершаться дважды в неделю - по вторникам и четвергам.