Завтра в Баку будет до 40 градусов тепла
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается жаркая погода, прогнозируется умеренный северный ветер, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.
На Абшеронском полуострове ночью будет 20-24, днем - 35-40, в Баку ночью - 21-23, днем - 38-40 градусов тепла.
Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 752 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 65-75, днем - 30-40 процентов.
Завтра в ряде северных и западных районов ожидаются проливные грозовые дожди, град, утром в горах туман, западный ветер местами будет усиливаться.
Ночью - 19-24, днем - 35-40, местами 42, в горах ночью - 11-16, днем - 20-25 градусов тепла.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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