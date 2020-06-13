В Азербайджане в этом году в классах с профессиональным уклоном отучились 420 учащихся
БАКУ/Trend/ - В 2019-2020 учебном году в 20 общеобразовательных школах Баку, Абшерона, Сумгайыта, Гянджи, Ширвана, Масаллы, Джалилабада, Хачмаха, Сальяна, Билясувара, Шеки, Гусара, Шамкира и Сабирабада было создано 20 пилотных классов с профессиональным уклоном по подготовке учащихся к выбору специальности и трудовой деятельности, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобразования.
В этих классах обучаются 420 учеников.
Также Кабинетом министров принято решение об утверждении "Порядка об осуществлении в общеобразовательных учреждениях услуг с профессиональным уклоном", и определены прием и правила преподавания в классах с профессиональным уклоном.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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