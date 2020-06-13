ГЭЦ Азербайджана объявил результаты экзаменов, проведенных 10 и 11 июня (версия 2)

Общество 13 июня 2020 17:47 (UTC+04:00)
ГЭЦ Азербайджана объявил результаты экзаменов, проведенных 10 и 11 июня (версия 2)

первая версия в 17:31

БАКУ/Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты выпускных экзаменов 9-х классов, приемных экзаменов в колледжи на базе-9-х классов и экзамена по азербайджанскому языку по 9-м и 11-м классам, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Центр.

Сегодня с 16:55 часов результаты экзаменов опубликованы на сайте ГЭЦ.

Участники могут ознакомиться с результатами экзаменов и графическим изображением вопросников по следующим линкам:

– выпускные экзамены для учащихся IX классов;

– приемные экзамены в колледжи для выпускников текущего и прошлых лет на базе общего (9 лет) среднего образования;

– экзамены по азербайджанскому языку (как государственный язык) на базе общего (9 лет) и полного (11 лет) среднего образования для обучающихся на другом языке.

На выпускные экзамены 9-х классов не явились 422 человека из 17 089 человек, 268 человек из 1 669 человек, участие которых предусматривалось в приемных экзаменах в колледжи, 76 человек из 2 776 человек, участие которых предусматривалось в экзаменах по азербайджанскому языку.

Один человек был отстранен от участия в экзамене за нарушение установленных правил.

Напомним, что в сентябре для учащихся, не принявших участие в выпускных экзаменах (в том числе, по азербайджанскому языку), и не подавших документы в колледжи, вновь будут организованы выпускные экзамены.

Для рассмотрения обращений по результатам после завершения всех экзаменов по городам и районам будет работать Апелляционная комиссия. Для обращения в комиссию на сайте ГЭЦ будет размещена форма электронного заявления.

Результаты открытых тестовых заданий, использованных в выпускных экзаменах 11-х классов 10 и 11 июня, планируется объявить в течение трех недель.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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