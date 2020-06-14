В Азербайджане выявлено 387 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 274, скончались 4 человека - Оперативный штаб
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 387 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 274, скончались 4 человека.
Об этом в субботу сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.
На сегодня в стране выявлены 9 957 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 5 583, скончались 119 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 4 255 человек.
За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 381 846 тестов.
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В Азербайджане выявлено 387 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 274, скончались 4 человека - Оперативный штаб
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