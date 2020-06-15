TƏBİB: В клинику модульного типа требуются свыше 100 работников

БАКУ/Trend/ - Для работы в клинике модульного типа, функционирующей при Клиническом медцентре, объявлено более 100 вакантных мест, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на TƏBİB.

Наряду с медицинским персоналом клинике нужны и немедицинские работники.

Заинтересованные кандидаты могут до 1 июля отправлять свои CV на hr@tabib.gov.az под заголовком "Модульная клиника".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)