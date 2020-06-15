На этой неделе температура воздуха в Азербайджане снизится
БАКУ/Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать порывистый северо-западный ветер, максимальная скорость которого будет достигать 15-18, а порой и 20-23 м/сек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
В связи с этим температура воздуха немного опустится, будет близкой к многолетней норме в 30-33, а к конце недели - 35 градусам тепла.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в отдельных северных и западных районах пройдут грозовые ливневые дожди, град. Западный ветер временами в отдельных местах усилится.
В низменных районах ожидается 34-39, в горных - 22-27 градусов тепла.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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