На этой неделе температура воздуха в Азербайджане снизится

БАКУ/Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать порывистый северо-западный ветер, максимальная скорость которого будет достигать 15-18, а порой и 20-23 м/сек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В связи с этим температура воздуха немного опустится, будет близкой к многолетней норме в 30-33, а к конце недели - 35 градусам тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в отдельных северных и западных районах пройдут грозовые ливневые дожди, град. Западный ветер временами в отдельных местах усилится.

В низменных районах ожидается 34-39, в горных - 22-27 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)