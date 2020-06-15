TƏBİB о росте числа инфицированных коронавирусом в Азербайджане (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Увеличение числа инфицированных в результате смягчения режима карантина было ожидаемым.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в интервью телеканалу Xəzər сказал руководитель рабочей группы Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Васиф Алиев.

По его словам, до внимания граждан была доведена важность соблюдения социальной дистанции, использования защитных масок и правил личной гигиены.

"Есть граждане, не соблюдающие эти правила, есть те, кто и вовсе не верит в существование коронавируса. Также некоторые занимаются самолечением в домашних условиях. Впоследствии они все-таки, хоть и с запозданием, обращаются в больницу. Это крайне осложняет работу врачей. Если человек обратится вовремя, то и лечить его будет проще, снизится число летальных исходов", - сказал Алиев.

Он отметил, что в Азербайджане имеется достаточно больниц, введена в эксплуатацию "Ени Клиника", за короткие сроки были сооружены больницы модульного типа. В случае необходимости, наряду с государственными, к процессу лечения больных коронавирусом, могут быть привлечены и частные больницы.

"При этом неконтролируемый рост числа инфицированных может создать проблему нехватки мест для пациентов. Эта проблема наблюдается в странах Европы. Поэтому, чтобы сохранить контроль над ситуацией, было принято решение о введении карантина в выходные", - сказал Васиф Алиев.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)