В Азербайджане выявлены 367 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 156, скончались 3 человека - Оперативный штаб
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены 367 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 156, скончались 3 человека, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлены 10 324 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 5 739, скончались 122 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 4 463 человек.
За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 386 898 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев)
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В Азербайджане выявлены 367 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 156, скончались 3 человека - Оперативный штаб
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