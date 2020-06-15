В Азербайджане выявлены 367 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 156, скончались 3 человека - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены 367 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 156, скончались 3 человека, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлены 10 324 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 5 739, скончались 122 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 4 463 человек.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 386 898 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев)