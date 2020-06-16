TƏBİB: Об изменениях в ужесточенном режиме карантина на выходных в Азербайджане будет сообщено заранее (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане ожидается вынесение решения о введении ужесточенного режима карантина на территориях некоторых городов и районов в пятницу и субботу этой недели, а воскресенье планируется отвести для отдыха граждан.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на прошлой неделе в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Прокомментировав данный вопрос, пресс-секретарь TƏBİB Равана Алиева сообщила, что это еще не подтверждено официально. Она отметила, что в случае вынесения данного решения общественность будет проинформирована заранее на брифинге Оперативного штаба.

Отметим, что с учетом динамики инфицирования, в выходные и праздничные дни в Азербайджане вводится ужесточенный режим карантина. Таким образом, с 00:00 14 июня по 06:00 16 июня 2020 года жителям Баку, Гянджи, Лянкярана и Сумгайыта, Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов было запрещено покидать места своего проживания и нахождения. Аналогичный режим был введен и на позапрошлых выходных.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)