Сахиль Бабаев: До конца 2020 г. планируется электронизация еще 3 видов стипендий и 3 пособий

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане постоянно растет размер социальных выплат.

Об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал на заседании в формате видеоконференции с рабочей группой по вопросам пенсий, пособий и стипендий, сообщает во вторник Trend.

«В прошлом году лицам, достигшим пенсионного возраста, на личном счете которых был небольшой пенсионный капитал, было предоставлено право на получение трудовой пенсии. С начала 2020 года за потерю кормильца предоставлено право выбора трудовой пенсии или социального пособия. Также с начала этого года дети получают пособия и за ограниченные возможности здоровья, и за потерю кормильца. Лица, достигшие пенсионного возраста, но не обладающие пенсионным правом, обеспечиваются пособием по возрасту и пр.», - сказал министр.

Бабаев добавил, что эти меры будут продолжены: «В системе пенсионного обеспечения разрабатывается проект, содержащий в себе многие изменения».

Министр сказал, что также продолжается процесс разработки систем новых е-назначений по видам соцобеспечения: «До конца этого года планируется электронизация еще 3 видов стипендий и 3 пособий. Для военнослужащих и лиц специальных званий проводятся работы по электронизации пенсионного обеспечения. В целом, основная цель в том, чтобы расширить круг проактивных услуг в сфере соцобеспечения».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)