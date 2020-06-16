В Азербайджане выявлены 338 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 209, скончались 4 человека - Оперативный штаб
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены 338 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 209, скончались 4 человека, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлены 10 662 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 5 948, скончались 126 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 4 588 человек.
За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 391 699 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев)
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В Азербайджане выявлены 338 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 209, скончались 4 человека - Оперативный штаб
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