В Азербайджане выявлены 338 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 209, скончались 4 человека - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены 338 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 209, скончались 4 человека, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлены 10 662 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 5 948, скончались 126 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 4 588 человек.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 391 699 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев)