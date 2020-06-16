В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проведен 4 801 тест на коронавирус.
Об этом, как передает Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 16-е июня.
Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 391 699 тестов.
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