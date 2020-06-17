В Азербайджане конкурс по приему на работу директоров школ может быть проведен в августе

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане конкурс по приему на работу директоров школ планируется провести в начале августа.

Об этом сказал заместитель завотделом по человеческим ресурсам министерства образования Мурад Джамалзаде, сообщает в среду Trend.

По его словам, тестовый тур по приему на работу директоров проводится сразу посте тестового тура по приему на работу учителей.

"Поэтому прием на работу директоров придется на начало августа", - сказал Джамалзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)