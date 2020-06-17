Главный инфекционист: При несоблюдении правил высока вероятность роста числа инфицированных коронавирусом в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Если население не будет соблюдать правила, установленные Оперативным штабом при Кабинете министров, то число инфицированных в Азербайджане может резко возрасти.

Об этом в среду сказал Trend главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.

По его словам, согласно имеющейся информации 0,1 процента населения страны заразились коронавирусом. Смертность среди больных составила 1,2 процента.

Главный инфекционист отметил, что эпидемиологическая ситуация в Азербайджане все еще находится под контролем.

"Сохранить этот результат - само по себе уже достижение. Если люди будут соблюдать правила, то показатели инфицирования и летальных исходов снизятся", - подчеркнул Исаев.

Он сказал, что в Азербайджане наблюдается волнообразная динамика инфицирования.

"До 27 апреля число инфицированных было на предельно низком уровне. Но теперь это число увеличилось в разы. Пандемия все еще продолжается. Высказать какое-либо конкретное мнение о второй волне инфицирования пока что рано. Это можно будет сделать только после анализа показателей", - добавил Исаев.

Отметим, что число инфицированных коронавирусом в Азербайджане в последние дни резко возросло. Ежедневно выявляется не менее 300 случаев заражения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)