Документы занявших вакантные места кандидатов будут проверяться в электронном виде - минобразования Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В отличие от предыдущих лет, в связи с введенным в стране особым режимом карантина документы кандидатов, занявших вакантные места в рамках конкурса по смене места работы учителей, будут проверяться в электронном формате, передает в среду Trend со ссылкой на министерство образования Азербайджана.

В ведомстве сообщили, что с даты оглашения результатов по смене мест работы в электронной системе по 24 июня кандидаты должны отсканировать все страницы трудового договора, где имеются письменные заметки, документ о получении образования и приложение к нему (обе стороны) в виде единого файла в формате pdf, и прикрепить этот файл в соответствующем месте в личном кабинете. Данную процедуру следует выполнить также с выпиской из приказа об аннулировании трудового договора, заключенного на предыдущем месте работы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)