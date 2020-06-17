В Азербайджане три районные больницы отведены для борьбы с коронавирусом (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Гекчайская, Уджарская и Зардабская районные центральные больницы отныне будут функционировать исключительно для лечения больных COVİD-19, сказал в среду Trend директор Гекчайской районной центральной больницы Эльчин Билалов.

По его словам, с сегодняшнего дня эти медучреждения приостановили прием больных, и начался их перевод в другие лечебные заведения: «В настоящее время в больнице находятся более 60 больных, получающих стационарное лечение. Сейчас осуществляется их перевод в другие медучреждения. Лица, чье состояние обострилось в связи с болезнями, и те, кто пострадал в результате различных происшествий, будут обращаться на станцию скорой помощи Гекчайского района, где предприняты все необходимые меры и созданы условия в связи с этим. Лица, которым необходимы хирургические операции, в том числе при родах, получившие тяжелые травмы во время автомобильных аварий, и другие тяжелобольные будут обращаться в больницы в Кюрдамире, Агсу, Евлахе и Мингячевире. Сельские медпункты в Гекчае будут работать в прежнем режиме, больным будет оказываться первая медицинская помощь».

Директор добавил, что уточняется численность медперсонала, который будет оказывать услуги больным COVİD-19: «В Гекчайской больнице будут работать свыше 100 медработников, остальные будут отправлены в принудительный отпуск. В основном, это медработники старше 60 лет, но они будут получать зарплату и не будут уволены».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)