ГЭЦ Азербайджана огласил график экзаменов, запланированных на 24 и 25 июня

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана огласил график выпускных (вступительных) экзаменов, которые будут проведены для учащихся 9-х и 11-х классов.

Как сообщили в среду Trend в Центре, в графике отражены данные о районах и городах, где 24 и 25 июня будут проведены экзамены, а также о категориях лиц, для которых они будут проведены.

Экзамены в других городах и районах, в том числе для выпускников прошлых лет, будут проведены в последующие недели, о чем общественность будет проинформирована дополнительно.

"Пропускной лист на экзамен" можно будет распечатать за пять дней до начала каждого экзамена на сайте ГЭЦ.

Что касается лиц, которые отправились в Нахчыван до введения особого режима карантина, и уже находясь там, обратились в ГЭЦ по поводу участия в экзамене, то ГЭЦ доводит до их внимания, что, несмотря на возобновление авиарейсов Нахчыван - Баку, экзамены для них будут организованы в ближайшие дни в самом Нахчыване.

Напомним, что 24 и 25 июня в некоторых городах и районах страны будут проведены выпускные экзамены для учеников 9-х и 11-х классов, вступительные экзамены для выпускников этого года и предыдущих лет, желающих поступить в колледжи на базе общего среднего образования (9-летнего), экзамен по азербайджанскому языку для выпускников 9-х классов этого года и прошлых лет, а также выпускников 11-х классов этого года, которые получили образование не на азербайджанском языке.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)