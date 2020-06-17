МИД: Сегодня в Азербайджан из России возвращаются еще 152 гражданина страны
БАКУ /Trend/ - Продолжается процесс возвращения в Азербайджан граждан страны, которые временно находятся на территории России, и желают вернуться
Об этом в среду сообщила Trend начальник пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.
По ее словам, сегодня в Азербайджан авиарейсом возвращаются еще 152 гражданина страны, среди которых шесть детей.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)
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