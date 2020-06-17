В Азербайджане выявлены 329 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 127, скончались 7 человек - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены 329 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 127, скончались семь человек, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлены 10 991 случай инфицирования коронавирусом, вылечились 6 075, скончались 133 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 4 783 человек.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 397 399 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев)