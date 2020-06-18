В Азербайджане сегодня пройдет очередной тур выпускных экзаменов

БАКУ/Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет выпускные (вступительные) экзамены, передает Trend.

В сегодняшних экзаменах примут участие 24 312 человек.

За 15 минут до начала экзамена, то есть в 10:45, пропуск в помещение проведения экзамена будет прекращен. После этого участники экзамена в здание допускаться не будут.

Для предотвращения высокой плотности людей и лишнего контактирования для участников определены разное время прибытия на экзамен. Кандидат должен прийти к экзаменационному зданию в указанное время.

Участники экзамена должны иметь при себе медицинскую маску и использовать ее правильно, т.е. маска должна прикрывать нос, рот и подбородок. Маску нельзя снимать, она должна использоваться в течение всего процесса экзамена (на входе, в период экзамена, и на выходе из здания проведения экзамена).

Ученики (абитуриенты) должны распечатать пропускной лист на экзамен и декларацию о здоровье, которая подписывается самим абитуриентом. Ввиду того, что пропускной лист остается у сдающего экзамен лица, а декларация сдается контролеру, они должны быть напечатаны на разных листах. Наряду с вышеуказанными документами они также должны иметь при себе удостоверение личности, иностранцы и лица без гражданства иметь разрешение, выданное Государственной миграционной службой, иностранные граждане и члены их семей, имеющие статус беженца, - подтверждающий это документ, участники, у которых нет удостоверения личности с фотографией, должны предоставить справку, выданную учебным заведением и вклеенными фотографиями (фотография участника размером 3х4 см с подтверждающей печатью).

Выпускники (абитуриенты), которые примут участие в экзамене, имели возможность распечатать "Экзаменационный лист" посредством интернета, начиная с 12-го июня. Наряду с этим абитуриентам также вручается "Памятка", в которой указаны важные советы о процессе экзамена, правилах, которым выпускники должны следовать, и другая необходимая информация.

Отметим, что 18 и 19 июня в 38 городах и регионах страны пройдут выпускные экзамены для 9-го и 11-го классов, вступительные экзамены для выпускников текущего и предыдущих лет, которые хотят поступить в колледжи на основе общего (9-летнего) среднего образования, экзамены по азербайджанскому языку (государственному языку) для выпускников 9-го (текущего и предыдущего года) и 11-го классов (текущего года), которые обучались не на азербайджанском языке.

Напомним, что для сдачи экзаменов в этих городах и районах было выделено в общей сложности 209 экзаменационных зданий и 3443 экзаменационных зала. Для проведения экзаменов были назначены 209 общих руководителей экзаменов, 559 руководителей экзаменов, 4474 надзирателя-преподавателя, 418 обеспечивающих выпуск и 209 представителей здания.

Ожидается, что в экзаменах примут участие 43 767 абитуриентов, из них 24 312 - на экзаменах, которые состоятся 18 июня и 19 455 - на экзаменах, которые состоятся 19 июня.

В соответствии с требованиями в связи с пандемией коронавируса в экзаменационных зданиях обеспечено проведение ряда профилактических мероприятий, в том числе дезинфекция зданий и экзаменационных залов, регулирование числа участников в зале, исходя из принципов соблюдения социальной дистанции, обеспечение экзаменационного персонала средствами индивидуальной защиты.

В качестве меры предосторожности температура участников, входящих в здание для осмотра, будет проверяться электронным термометром дистанционно. Лица с температурой тела ниже 37 градусов допускаются к сдаче экзамена.

На входе в здание абитуриент обязан поддерживать социальную дистанцию во время проверки, предоставить удостоверение личности лицевой стороной таким образом, чтобы его мог видеть сотрудник ГЭЦ, и временно снять маску, чтобы показать свое лицо.