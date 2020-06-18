В Азербайджане 12 клиник отведены для лечения коронавирусных больных

БАКУ/Trend/ - Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) огласило названия клиник, отведенных для лечения коронавирусных больных, сообщает в четверг Trend со ссылкой на TƏBİB.

Среди них Научно-исследовательский институт медицинской реабилитации, Объединенная городская больница № 26, Клинический медицинский центр, больница «Азерсу», Гекчайская районная центральная больница, Сальянская районная центральная больница, Хызынская районная центральная больница, Гусарская районная центральная больница, Уджарская районная центральная больница, Саатлинская районная центральная больница, Зардабская районная центральная больница, Гянджинская железнодорожная больница.

Пациенты, которые лечились в этих больницах, будут переведены в медучреждения ближайших районов, где смогут продолжить лечение.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)