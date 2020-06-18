В Баку каждый может сдать тест на коронавирус в трех клиниках - ЦЕНЫ

БАКУ/Trend/ - В лабораториях трех частных клиник Баку "Инджи", Referans и Memorial Klinik проводятся тесты по выявлению COVİD-19, сказала в четверг Trend пресс-секретарь Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Реване Алиева.

Результаты анализов этих лабораторий утверждены государством.

Поскольку клиники частные, то цены на проведение тестов они назначают сами. Несмотря на то, что эти учреждения выделены для сдачи тестов теми, кто хочет вылетать, любой желающий может обратиться в эти медучреждения, чтобы сдать тест.

Тесты для выявления вируса проводятся как взятием мазка, так и сдачей анализа крови в клиниках.

Цена анализа на кровь стоит в пределах 40-100 манатов. Результаты этого анализа обычно становятся известны в течение дня. Анализы, взятые в виде мазка из носа, проводятся методом PSR и его результат становится известен в течение 24-48 часов. Цена этого анализа варьируется в пределах от 100 до 130 манатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)