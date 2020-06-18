Начальник отдела ПО «Азеригаз» уволен за нарушение правил карантина

БАКУ/Trend/ - За безответственное поведение в осуществлении мер защиты от коронавирусной инфекции (COVID-19) в период пандемии начальник отдела по контролю безопасности, экологии и качества Бакинского регионального департамента по продаже газа ПО «Азеригаз» освобожден от должности, сообщили в четверг Trend в ПО.

Как сообщили в Объединении, он понижен в должности, и назначен мастером Службы вызовов №1 call-центра «104» Ремонтно-строительного управления.

Руководство ПО «Азеригаз» еще раз заявляет, что любой сотрудник, нарушающий требования и правила в период пандемии, будет жестко наказан.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)